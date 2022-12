Milano, auto si scontra con un camper tra Morimondo e Abbiategrasso: morto 28enne

Tragedia lungo le strade in provincia di Milano. Per la giovane vittima che si trovava alla guida della sua auto non c'è stato scampo.

Un dramma è avvenuto sulle nostre strade proprio nel giorno della vigilia.

Un giovane ha perso la vita in seguito ad un violento scontro con un camper. La vittima aveva solo 28 anni.

Incidente in provincia di Milano, morto un giovane di soli 28 anni

Non è chiaro cosa possa essere avvenuto in quei drammatici momenti. Stando a quanto emerge da prime informazioni sulla vicenda, l’incidente è avvenuto intorno alle 14.40 lungo il tratto stradale che da Morimondo porta ad Abbiategrasso. Lo scontro avvenuto tra i due mezzi è stato frontale.

Per il giovanissimo che si trovava alla guida della sua auto non c’è stato alcuno scampo. Coinvolti nell’incidente anche una donna di 51 anni e un uomo di 73 anni. Questi ultimi che si trovavano a bordo del camper non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 con un’automedica e due ambulanze. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno rimosso le persone che erano rimaste bloccate tra le lamiere.

Il 73enne è stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo. Solo qualche contusione invece la donna. I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito.