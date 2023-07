Milano, crolla una palazzina in ristrutturazione: non ci sono feriti

Milano, crolla una palazzina in ristrutturazione: non ci sono feriti

La palazzina crollata a Milano era inagibile e in ristrutturazione: le autorità confermano che non ci sono feriti

“Ho sentito un rumore e visto polvere nel cortile, poi il boato fortissimo del crollo“ – spiega ancora spaventato un testimone che ha assistito da vicino il crollo della palazzina di due piani di via Amatore Sciesa a Milano. L’edificio era in ristrutturazione e dunque disabitato: le autorità assicurano che sotto le macerie non ci sono persone.

Crolla palazzina a Milano: cosa è successo

Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando da via Amotore Sciesa a Milano, vicino al palazzo di Giustizia, riecheggia un boato fortissimo: una palazzina di due piani è crollata. L’edifico era in ristrutturazione e dichiarato inagibile, in più trovandosi all’interno di un caseggiato non si è resa necessaria l’evacuazione. Sul posto sono arrivate varie ambulanze, la polizia e i vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

#Milano, #crollo nella notte di una palazzina in fase di ristrutturazione in zona Porta Romana: dopo aver escluso con squadre #USAR e #cinofili dei #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte, sono al momento in corso verifiche tecniche [#15luglio 7:45] pic.twitter.com/2uh37iUdWa — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 15, 2023

Crolla palazzina a Milano, il racconto: nessun ferito

“Prima ho sentito come una fuga d’acqua e affacciandomi ho visto della polvere nel cortile interno” – spiega Fabrizio che ha assistito alla scena dal balcone del suo appartamento, il quale affaccia proprio sul cortile in cui è avvenuto il crollo. “Dopo dieci minuti ho sentito un rumore di qualcosa che cadeva, come quando si svuota il vetro nella spazzatura. Dopo trenta secondi, il boato molto forte del crollo” – conclude – “Mi sono spaventato“.