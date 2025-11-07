Milano affronta giornate drammatiche sulle sue strade: in poche ore, due bambini sono stati investiti, mettendo in luce ancora una volta i rischi per i più piccoli in città e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Grave incidente per un 12enne in via Bernardino Verro

Milano ha vissuto un pomeriggio drammatico sulle sue strade.

Intorno alle 17:30 di ieri, un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone Peugeot mentre attraversava improvvisamente via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino. L’impatto è stato violentissimo: il bambino è rimasto incosciente sul posto e i soccorritori, intervenuti con elisoccorso, ambulanza e automedica, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Come riportato da Il Giorno, il giovane conducente, un 21enne, sarebbe risultato negativo ai test di alcol e droga e si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il dodicenne non stava attraversando sulle strisce pedonali, rendendo inevitabile lo scontro. L’episodio ha sconvolto i genitori, presenti poco dopo sul luogo dell’incidente, e ha segnato un’altra giornata difficile per la sicurezza stradale milanese.

Un secondo bambino investito a Casoretto

Solo poche ore più tardi, un altro piccolo è stato coinvolto in un incidente in piazza Francesco Durante, vicino all’incrocio con via Andrea Costa, nel quartiere Casoretto. Il bambino di 9 anni, che stava attraversando sulle strisce insieme a un amico di famiglia, è stato urtato da un’auto poco prima delle 19. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Contrariamente a quanto inizialmente temuto, come riportato da Skytg24, il conducente si è fermato, ha chiesto informazioni e, rassicurato, è ripartito mentre i soccorritori dell’Areu prestavano assistenza.

Il bambino è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Niguarda insieme alla madre, confermando che non si è trattato di omissione di soccorso.