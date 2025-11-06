Arignano, incidente tra bus e auto: un morto, contusioni per alcuni studenti

Arignano, incidente tra bus e auto: un morto e una ventina di contusi

Incidente ad Arignano: frontale tra auto e bus con studenti provoca un morto e diversi feriti lievi.

Un grave incidente ad Arignano ha trasformato in pochi istanti la normalità in tragedia: questa mattina, lo scontro tra un’auto e un bus con studenti ha provocato la morte del conducente dell’auto e lievi contusioni a una ventina di ragazzi a bordo del bus.

Tragico incidente stradale ad Arignano: interventi di soccorso e gestione dell’area

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Chieri, diverse ambulanze del 118 e l’elisoccorso da Torino, garantendo assistenza immediata e sicurezza nell’area. I paramedici hanno prestato le prime cure a bordo strada, trasportando in ospedale i ragazzi più scossi per controlli precauzionali.

Le autorità locali e i carabinieri hanno chiuso temporaneamente la zona al traffico per consentire rilievi tecnici, raccolta delle testimonianze e rimozione dei veicoli coinvolti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Come riportato da Torino Today, questa mattina, giovedì 6 novembre, ad Arignano, in provincia di Torino, si è verificato un grave scontro frontale all’incrocio tra via Borgo Cramera e via Borgonuovo. Una Bmw e un autobus scolastico con a bordo circa 50 studenti si sono urtati violentemente. Purtroppo, il conducente dell’auto è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

L’impatto ha provocato anche numerosi feriti lievi tra i giovani passeggeri: una ventina di ragazzi ha subito contusioni, mentre nessuno verserebbe in condizioni gravi.