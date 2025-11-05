La sicurezza stradale resta una sfida cruciale, come dimostra il tragico incidente che ha causato la morte del noto imprenditore agricolo di Casaloldo. Eventi improvvisi come questo mostrano quanto le strade possano diventare pericolose in un attimo, colpendo non solo le vittime, ma anche le loro famiglie e l’intera comunità.

Tragico incidente stradale a Castiglione delle Stiviere

Lunedì mattina, poco prima delle 8, un grave sinistro ha sconvolto Castiglione delle Stiviere, sulla Strada provinciale 9 in località Via Soldana. Un uomo di 80 anni, noto imprenditore agricolo di Casaloldo, ha perso la vita in un violento frontale con un furgone Fiat Fiorino guidato da un giovane di 31 anni residente a Carpenedolo.

Secondo le prime indagini, uno dei due mezzi avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, provocando l’impatto: entrambi i veicoli sono poi finiti nei canali lungo la strada. Caselani è deceduto sul colpo, mentre il conducente del Fiorino ha riportato solo ferite lievi ed è stato ricoverato in codice giallo presso la Poliambulanza di Brescia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e squadre di soccorso, mentre le autorità hanno sequestrato i mezzi e aperto un’inchiesta per omicidio stradale, affidando alle forze dell’ordine il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto.

Il Santo Rosario si è svolto oggi 5 novembre alle 18.30, mentre i funerali si terranno domani alle 14:45, partendo dall’abitazione di via Bellaria a Casaloldo verso la chiesa e il cimitero locale.

Era papà di tre figli auto ribaltata e lamiere ovunque: imprenditore morto in un grave incidente

Come riportato da Brescia Today, Amedeo Caselani era un imprenditore agricolo molto conosciuto a Casaloldo, nel Mantovano, dove la sua attività e la sua dedizione al lavoro lo avevano reso una figura stimata. Padre di tre figli, era noto per la sua professionalità e per il legame profondo con la comunità locale.

La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto tra familiari, amici e colleghi, che ne ricordano la determinazione, la disponibilità e il contributo significativo al tessuto sociale ed economico del territorio.