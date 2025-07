Milano, incendiata la Balena di Jacopo Allegrucci: fermato il piromane

Un gesto folle ha interrotto l’atmosfera festosa della Triennale di Milano: all’alba, un incendio doloso ha distrutto la celebre balena di cartapesta realizzata da Jacopo Allegrucci. L’opera, collocata all’esterno della Triennale come simbolo del dialogo tra arte popolare e contemporanea, è stata avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti.

Un rogo ha devastato una delle opere più emblematiche della 24ª Esposizione Internazionale alla Triennale di Milano: si tratta della grande balena azzurra in cartapesta realizzata da Jacopo Allegrucci, artista noto anche per le sue imponenti creazioni al Carnevale di Viareggio.

Le fiamme sono divampate alle prime luci dell’alba del 14 luglio nel cortile esterno dell’edificio, dove l’installazione era esposta. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi dell’incendio ad altre opere, ma per la balena non c’è stato nulla da fare.

Alta diversi metri e interamente modellata in cartapesta, la balena rappresentava non solo un’installazione artistica di grande impatto, ma anche un simbolo della crisi ambientale. Collocata all’ingresso della Triennale e parte del percorso “La fragilità del futuro”, l’opera intendeva richiamare l’attenzione sul rischio di estinzione delle specie marine e sulla necessità urgente di tutelare gli ecosistemi.

La scelta del materiale — fragile, leggero, e deperibile — non era casuale: Allegrucci ha voluto che l’estetica dell’opera fosse coerente con il suo messaggio, sottolineando la vulnerabilità della bellezza naturale. Fin dalla sua inaugurazione, il 13 maggio, l’opera aveva attirato migliaia di visitatori e rappresentava uno dei fulcri simbolici dell’intera esposizione.

A poche ore dall’incendio che ha distrutto la balena in cartapesta di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano, arriva la ferma condanna del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“L’incendio doloso che ha distrutto la grande Balena di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano è un atto vile e insensato che colpisce non soltanto un’opera di straordinaria forza simbolica, ma anche la cultura, la libertà creativa e la coscienza civile del nostro Paese. Questo gesto di violenza e inciviltà ferisce un progetto che attraverso l’arte denunciava la fragilità del futuro e la necessità di tutelare le specie in via di estinzione”.