Milano, incendio in agenzia di noleggio d'auto: due feriti

L’incendio si è verificato attorno alle ore 20 di ieri, lunedì 1 Maggio, presso gli uffici di un’agenzia di noleggio d’auto di Milano. L’edificio in questione si trova al civico 3 di piazza De Angeli del capoluogo lombardo: due persone sono rimaste ferite.

Incendio a Milano, distrutto ufficio di un’agenzia: due feriti

L’esatta dinamica dell’incendio è ancora tutta da chiarire ma, secondo quanto emerso dalle prime informazioni, sembra che le fiamme abbiano iniziato a divampare all’interno degli uffici a seguito di un’esplosione. Il tutto è avvenuto in pochi concitati minuti, attorno alle ore 20 di ieri. Due persone, che in quel momento si trovavano all’interno dell’agenzia di noleggio d’auto, sono rimaste ferite.

L’arrivo de soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Milano che si sono occupati di estinguere le fiamme all’interno dell’edificio. I pompieri hanno anche messo in sicurezza la galleria commerciale in cui si trova l’agenzia di noleggio d’auto. Il 41enne e il 52enne che sono rimasti intossicati sono stati trasportati in ospedale dai medici del 118. Più grave era l’uomo di 41 anni, ricoverato in codice rosso al Niguarda.