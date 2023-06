Milano, palazzina in fiamme in zona Bovisa: due i feriti

Un violento incendio ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 25 di via Luigi Mercantini, in zona Bovisa a Milano: al vaglio delle autorità le cause del rogo

Fiamme a Milano. Nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno un violento incendio ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 25 di via Luigi Mercantini, in zona Bovisa. Al vaglio delle autorità le cause del rogo. Non si segnalano vittime.

I dettagli del rogo

Scattato l’allarme poco prima delle ore 16, si sono precipitate sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco di via Messina, riuscendo a evacuare lo stabile di tre piani e subito dopo a domare le fiamme prima che compromettessero altre parti della struttura. Due persone sono rimaste intossicate per aver inalato del fumo e sono state trasportate in codice verde in ospedale. Le loro condizioni sembrano tuttavia non destare alcuna preoccupazione. Sul posto anche la polizia locale di Milano che ha chiuso al traffico la strada.

Altro incendio oggi a Parigi

È sempre di mercoledì 21 giugno la notizia di un’esplosione provocata forse da una fuga di gas nel centro di Parigi. Sedici le persone rimaste ferite, sette in modo grave. L’edificio è crollato non lontano dal Senato e dal Giardino del Lussemburgo, al numero 275 di rue Saint-Jacques, dove si trova la scuola americana di moda e design Paris American Academy.