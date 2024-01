Una donna di 33 anni è stata ricoverta d’urgenza in ospedale dopo un tremendo inidente avvenuto nel corso della mattinata di ieri, martedì 30 gennaio, nella città di Milano. La donna stava procedendo con il suo scooter quando, dopo aver affiancato un camion, è finita all’improvviso sotto le ruote del mezzo pesante.

Milano, incidente tra scooter e camion: la dnamica del sinistro

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, forse la donna ha perso il controllo del mezzo a due ruote per una distrazione o il suo scooter è scivolato all’improvviso sull’asfalto ancora leggermente bagnato. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che la 33enne abbia superato un veicolo per popi affiancarsi al camion quando, improvvisamente, il suo motorino è scivolato sotto le ruote dell’autoarticolato.

Milano, incidente tra scooter e camion: il ricovero

Il camionista non ha potuto fare nulla per evitare la donna, rimasta schiacciata insieme al suo mezzo tra le vie di Cesano Boscone in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 (non con l’elicottero a causa della fittanebbia). La 33enne è stata ricoverata in ospedale, dove si trova ancora adesso in gravissime condizioni di salute.