Milano, lo youtuber Amedeo Preziosi aggredito e rapinato in pieno centro

Lo youtuber e influencer da milioni di followers, Amedeo Preziosi, è stato aggredito e rapinato da tre uomini in centro a Milano.

Milano, Amedeo Preziosi aggredito e rapinato

Amedeo Preziosi, famoso youtuber che ha spopolato online soprattutto grazie a video divertenti in cui interpretava l’istrionico personaggio di “Fumagalli”, è stato aggredito da tre uomini sabato mattina, mentre si trovava in centro a Milano.

Il 25enne stava percorrendo via Senato insieme ad alcuni amici, quando è stato avvicinato da tre ragazzi tra i 18 e 20 anni. I rapinatori gli hanno portato via il portafogli con all’interno circa 50 euro in contanti, due carte di credito e alcuni documenti.

L’inervento dei Carabinieri e l’arresto

Preziosi e i suoi amici hanno immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto è presto giunta una pattuglia della compagnia Milano Duomo.

I militari, una volta ottenuta la descrizione dei tre malviventi, si sono messi sulle loro tracce. Poco dopo i giovani sono stati riconosciuti in zona Milano Centrale, in via Vittor Pisani. Addosso avevano ancora parte della refurtiva, immediatamente restituita a Preziosi. I tre sono stati poi arrestati e portati nel carcere di San Vittore.