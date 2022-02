Schieppe di Orciano, incidente lungo la provinciale: morto 45enne

Simone Tomassetti, 45enne di Sant’Ippolito è finito fuori strada, con la sua auto, lungo la provinciale che collega Schieppe di Orciano a Barchi

Schieppe di Orciano, Simone Tomasetti muore a 45 anni

Simone Tomassetti, operaio 45enne originario di Sant’Ippolito, stava percorrendo la provinciale che collega Schieppe a Barchi, verso le 18 di ieri, 19 febbraio, quando improvvisamente è uscito di strada.

La sua auto si è ribaltata in un campo. Simone ha subito, nell’incidente, lesioni molto gravi che non gli hanno lasciato scampo.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

Poco dopo l’incidente alcuni passanti hanno visto l’auto ribaltata nel campo e hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 45enne ma è stato tutto inutile. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Fossombrone e di Terre Roveresche per fare tutti i rilievi del caso.

Chi era la vittima

Simone era molto conosciuto in paese anche per essere cugino dell’ex sindaco. Era un giardiniere e aveva un figlio di 20 anni. Nella giornata di ieri, poche ore prima dell’incidente, era stato visto come di consueto al bar del paese insieme agli amici di sempre.