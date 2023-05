Milano, mamma scende dall'autobus ma dimentica il figlio di 5 anni

Una mamma è scesa dall’autobus dimenticando tuttavia il figlioletto di 5 anni a bordo. L’episodio è accaduto a Milano nella mattinata di lunedì 9 maggio, intorno alle 9:30. La donna pare essere scesa all’altezza della fermata Sondrio Gioia, nella zona nord del capoluogo lombardo, lungo la linea 90. Si sarebbe accorta solo qualche minuto dopo di essersi dimenticata del suo piccolo. Fortunatamente, il bambino è stato rintracciato grazie al lavoro da parte dell’Azienda trasporti milanesi e dei carabinieri del Radiomobile. Come informa FanPage, sembra che la signora non sia stata denunciata, poiché non si è trattato di un tentativo di abbandono da parte sua.

Milano, mamma scende dall’autobus e dimentica il figlio: la chiamata al 112

Da quello che è stato reso noto, sembra che la donna fosse scesa alla fermata Sondrio Gioia, accorgendosi però che il suo bambino non era con lei. Una volta compreso di averlo lasciato a bordo del bus, ha dunque chiamato il 112. I carabinieri hanno quindi contattato la centrale operativa di Atm, che ha provveduto a rintracciare il mezzo su cui era stato lasciato il piccolo.

Madre e figlio si sono riabbracciati

Una volta rintracciato il bus in questione, i carabinieri hanno provveduto a fermarlo. I militari hanno prima tranquillizzato la donna, di origine straniera, per poi accompagnarla dal figlioletto che era stato preso in carico dal personale di Atm.