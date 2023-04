Milano, cammina nudo sui binari della metro: arrestato

Singolare episodio accaduto nella metropolitana di Milano. Durante la serata dell’11 aprile scorso i treni della linea 2 si sono trovati costretti a sospendere le proprie corse a causa di un uomo che, completamente nudo, ha percorso i binari per svariati minuti.

L’uomo, con precedenti, è stato fermato e denunciato. Disagi causati da ritardi dei treni

Secondo le informazioni raccolte sulle prime, tutto si sarebbe svolto alle fermate della linea verde di Centrale, intorno alle 22:30 di martedì 11 aprile. L’uomo sarebbe sceso dalla banchina e avrebbe iniziato a percorrere i binari senza vestiti.

L’allarme dei passeggeri è scattato immediatamente, portando i tecnici a togliere la tensione. L’uomo è stato subito poi fatto risalire dagli agenti della Polfer. Per lui è subito scattata una denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, ricevendo inoltre una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza.

Si indaga su un possibile stato alterato del 25enne

Secondo gli aggiornamenti svolti dalle autorità, il 25enne sarebbe già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti. Soccorso dai sanitari, non sarebbe al momento chiaro se si trovasse sotto effetto di alcol o stupefacenti al momento dei fatti.

Di certo l’episodio ha generato non pochi disagi alla circolazione dei treni della linea 2 della metro milanese, il cui transito ha ripreso soltanto dopo una quindicina di minuti di stop.