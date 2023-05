Il pericoloso inicdente stradale è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 11:30 tra le vie di Milano. Un automobilista ha perso all’improvviso il controllo del suo mezzo che si è ribaltato finendo per schiantarsi contro una vettura parcheggiata. Il bilancio è di quattro feriti: due dei quali sono minorenni.

Milano, auto si ribalta in via Marco D’Agrate: 4 feriti di cui 2 minori

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 12, in via Marco D’Agrate a Milano: l’automobilista, un uomo di 45 anni, ha perso il controllo della sua vettura per cause ancora da accertare e ha causato autonomamente il ribaltamento del mezzo. L’auto, dopo qualche metro, ha interrotto la sua corsa schiantandosi contro un’altra vettura parcheggiata lì vicino. Fortunatamente, in questa seconda auto non c’era nessuno al momento dell’impatto.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dei feriti

Al momento non è chiaro il motivo per il quale l’uomo abbia perso il controllo della sua automobile: i carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono interveuti, oltre ai militari dell’Arma, anche i medici del 118, che hanno traferito in ospedale tutte e 4 le persone coinvolte. Oltre all’automobilista 45enne, infatti, sulla macchina c’erano una donna di 40 anni, un ragazzino di 15 e un bambino di 2. Fortunatamente, nessuno di loro ha rioportato delle ferite eccessivamente gravi.