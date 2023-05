Dopo l'incidente in moto avvenuto nella provincia di Lecce, il centauro è stato ricoverato in codice rosso

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, Domenica 28 Maggio, a Tricase, sulla provinciale per la marina di Tricase Porto, in provincia di Lecce. Per cause ancora da accertare, una moto si è schiantata con la parte posteriore di un’automobile: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Lecce, auto contro moto: ferito centauro 59enne

Erano circa le ore 18:30 del pomeriggio di ieri, quando si è consumato il sinistro sulle strade del paese in provincia di Lecce. Un uomo in sella alla sua Yamaha è andato a sbattere, in una dinamica ancora tutta da chiarire, contro un’automobile, tamponandola da dietro. Il centauro 59enne è caduto dalla moto e ha riportato diverse ferite. Il conducente delll’auto ha chiamato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero del 59enne

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e i sanitari del 118 che hanno trasportato in pronto soccorso il 59enne. L’uomo in questo momento è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Lecce. I carabinieri si sono occupati di tutti i rilievi del caso.