Casadei per dire addio alla terra più bella del mondo, a Cesena si sono tenuti i funerali vittime dell’alluvione sulle note di “Romagna mia”. L’addio in due diverse cerimonia unite dal dolore è stato dato in queste ore a Sauro, Marinella e Riccardo. Le esequie del 69enne Sauro Manuzzi e della 72enne Marinella Maraldi c’era un grande serpentone di folla. Il Resto del Carlino ha parlato di oltre seicento persone, compreso “il sindaco Enzo Lattuca, l’ex senatrice del Pd Mara Valdinosi e il presidente del quartiere Fabio Pezzi”.

A Cesena i funerali delle vittime dell’alluvione

Il media spiega che presso la camera ardente dell’ospedale Bufalini era arrivato anche il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia. Il corteo è stato preceduto dalle corone di fiori del Comune e in particolare del Mercato Ortofrutticolo e della scuola di ballo di Settecrociari.

Anche “Bella Ciao” per dire addio ai defunti

Da via Ravennate fino all’abitazione della coppia la musica ha anche previsto “Bella Ciao”, poi la messa celebrata dal parroco don Andrea Budelacci. E poco distante un’altra campana funebre ha dato i rintocchi del dolore: è stata quella che ha suonato per dire addio al 77enne Riccardo Soldati. L’uomo era morto il 17 maggio dopo essere stato travolto da uno smottamento. Al funerale era presente tra gli altri il ministro Andrea Abodi accompagnato dal prefetto Antonio Corona.