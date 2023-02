Milano, ragazzo di 25 anni travolto da un’auto: è in gravissime condizioni

Dramma della strada a Milano, dove un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un’auto e versa in gravissime condizioni: i media che si sono occupati dell’incidente sostengono che il veicolo investitore stava viaggiano a forte velocità.

Tutto è accaduto in Viale Enrico Forlanini nella mattinata di oggi, sabato 5 febbraio, quando il giovane è stato investito dalla vettura.

Ragazzo di 25 anni travolto da un’auto

I media spiegano che gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi atti a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Pare che il 25enne, più o meno verso le 5 meno 20 del mattino, si trovasse in viale Forlanini e stesse camminando nel momento esatto in cui sopraggiungeva una vettura a velocità sostenuta in direzione aeroporto.

Il conducente si ferma ed allerta i soccorsi

Il conducente ha detto di non aver visto il pedone e l’auto lo ha centrato: il giovane ha riportato in quell’urto molto violento la frattura di una gamba ed un severo trauma cranico per il quale lotta fra la vita e la morte. L’automobilista ha allertato immediatamente i soccorsi e l’Areu ha inviato una unità con auto medica che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno condotto a razzo al Niguarda: nel nosocomio milanese il 25 sarebbe tuttora, purtroppo pare in coma.