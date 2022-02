Milano, rubavano soldi spediti per posta: 7 indagati

Un gruppo di persone avrebbe nel corso del tempo rubato soldi spediti per posta: sottratti oltre 350mila euro.

Rubavano soldi che venivano spediti per posta. Indagate sette persone all’interno di un’indagine in collaborazione tra la polizia di locale di Milano e la polizia di Stato relativa al furto di valuta straniera. Sembra che il denaro arrivasse da paesi dell’estremo oriente, tra cui il Giappone.

Le accuse mosse al gruppo di indagati sono di furto pluriaggravato e riciclaggio. Durante gli anni di attività illecita, i soggetti sarebbero riusciti a sottrarre oltre 350mila euro.

Rubavano soldi spediti per posta: le operazioni illecite

Secondo quanto scoperto dalle indagini della polizia, la valuta estera sarebbe arrivata al centro di smistamento di Poste italiane di Linate. Il denaro sarebbe servito ad acquistare amuleti di buona sorte o per finanziare opere filantropiche.

Le valute straniere corrispondevano, ad esempio, a dollari australiani o yen giapponesi. Tali monete venivano regolarmente cambiate in euro nei luoghi in cui viene solitamente registrata affluenza maggiore di persone, per rendere meno visibili tali attività illecite.

Sottoposti a misure cautelari

Al momento, come riportato da Leggo, sarebbero scattate misure cautelari nei confronti “di due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni”.

Costoro dovrebbero sottostare all’obbligo di firma e a non lasciare l’abitazione, rimanendo nel comune di residenza.