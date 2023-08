Milano, scopre che lo moglie lo tradisce e viene cacciato di casa: si fa arrestare per droga

Ha scoperto che la moglie lo aveva tradito e da qualche giorno viveva in uno stato di depressione: ha così scelto di farsi arrestare.

Un uomo di 38 anni ha fatto una sorpresa per nulla piacevole: la moglie lo aveva tradito e, a seguito di ciò, è stato cacciato di casa: il 38enne di origini ecuadoriane, scosso per quanto successo, ha scelto di rivolgersi nella notte alla Questura: dopo aver confessato di custodire 700 grammi di cocaina, è stato posto in stato d’arresto. Stando a quanto riporta “AGI”, il 38enne stava affrontando da qualche giorno uno stato depressivo.

Milano, uomo di 38 anni si fa arrestare dopo aver scoperto il tradimento della moglie

Dopo aver scoperto il tradimento, l’uomo si era visto costretto a lasciare l’abitazione che avrebbe condiviso con la famiglia della moglie. Questo lo avrebbe spinto a chiamare la Questura, spiegando che nell’appartamento dove viveva custodiva, in uno zaino di sua proprietà, la Cocaina per conto di un’altra persona. Ciò ha richiesto l’intervento degli agenti che si sono accertati delle dichiarazioni fatte dal 38enne.

La successiva scoperta e l’arresto

Così, su richiesta del 38enne ecuadoriano, gli agenti si sono presentati davanti alla sua abitazione, situata nella periferia sud di Milano, intorno alle 1.30 di mercoledì 2 agosto. Quanto dichiarato dall’uomo è stato completamente riscontrato dal contenuto della borsa che è stata rinvenuta nell’appartamento: la Polizia ha così provveduto ad arrestarlo.