Un ragazzo di 26 anni, italiano, è rimasto ferito durante la notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto, nel centro di Milano. Il giovane è stato rapinato e accoltellato.

Milano, giovane accoltellato e rapinato in centro nel notte

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto, nel centro di Milano, al termine di una rapina avvenuta in viale don Luigi Sturzo, a due passi da corso Como, e dal centro della movida milanese, dove si sono già consumati molti episodi di violenza. Il raid del malvivente, descritto come un giovane nordafricano, è avvenuto pochi minuti prima delle due.

Milano, giovane accoltellato e rapinato: la dinamica

Il 26enne, secondo quanto ricostruito, è stato derubato del telefono che aveva in mano e poi, probabilmente dopo aver cercato di reagire, è stato ferito ad un braccio con un coltello e con una bottiglia di vetro. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il rapinatore era già scappato.