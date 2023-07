Un 28enne è stato accoltellato a morte a Nola, in provincia di Napoli, nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono“. L’aggressione è scattata a causa di una lite per futili motivi.

Nola, 28enne accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale

Un uomo di 28 anni è stato accoltellato a morte a Nola, in provincia di Napoli, nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono”. L’aggressione si è scatenata a causa di un litigio per futili motivi, forse per un posto auto. La vittima è Domenico Esposito. Il 28enne è stato portato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove è deceduto. Un custode di 20 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato. Il giovane ha confessato l’omicidio, ma non è riuscito a spiegare il motivo del suo gesto.

L’omicidio è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale, in presenza di moltissime persone, alcune delle quali sono fuggite quando si sono rese conto di quello che stava accadendo. Domenico Esposito è stato soccorso, ma le sue condizioni erano troppo gravi. I poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito i testimoni, partendo da quelli che erano insieme alla vittima e al suo aggressore.

Nola, omicidio nel parcheggio di un centro commerciale: lite per un posto auto

A scatenare l’aggressione potrebbe essere stato un litigio per un parcheggio. “Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree” ha scritto la direzione del centro commerciale. “Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell’ordine e il 118 ma nonostante l’arrivo in tempi rapidi dell’ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia” si legge nel comunicato.