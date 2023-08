Un ponteggio è crollato in centro, a Ostia, costringendo un bimbo di 9 anni ai soccorsi in codice rosso e a lottare tra la vita e la morte. È accaduto in via della Corazzata, sotto un cantiere a ridosso del palazzo Ater.

Ostia, crolla ponteggio: bimbo di 9 anni in codice rosso

Sulla scena della tragedia sfiorata si affacciano ancora gli agenti della polizia locale del Comando Roma Capitale X Gruppo Mare. Dovranno ricostruire nei particolari quanto accaduto il primo agosto sera, intorno alle 19:45. Qui, in via della Corazzata, nell’ora di punta del passeggio sul litorale romano, una impalcatura di ferro è crollata mentre un bambino di 9 anni stava giocando all’aria aperta. Il piccolo è rimasto ferito a seguito del crollo ma per fortuna è fuori pericolo.

I cantieri sono stati installati a ridosso di un palazzo dell’Ater, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma. Il ponteggio di lamiere e ferro doveva proteggere i passanti lungo l’ingresso pedonale. Poi il cedimento per cause ancora da accertare.

Ponteggio sequestrato a Ostia

Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario e dagli operatori del Numero Unico delle Emergenze 112. Oggi, dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, fanno sapere che è fuori pericolo, ma ha rischiato di morire. Il ponteggio è sotto sequestro, i vigili hanno messo in sicurezza l’area, ora inaccessibile.