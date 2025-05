Milano si unisce alla causa per Gaza

Il Comune di Milano ha deciso di aderire alla campagna nazionale “24 maggio- 50.000 sudari per Gaza”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave crisi umanitaria che sta colpendo la Striscia di Gaza e i territori palestinesi. Questa mobilitazione è stata promossa da un gruppo di studiosi e personalità pubbliche, con l’intento di accendere i riflettori su una situazione che richiede un intervento immediato e deciso.

Un gesto simbolico per la pace

Domani, sulla facciata di Palazzo Marino, verrà esposto un lenzuolo bianco, il “Sudario per Gaza”, per tutta la giornata. Questo gesto simbolico ha l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza riguardo al dramma umanitario in corso. Il sudario, infatti, rappresenta non solo un atto di pietà e cura verso chi ha perso la vita, ma anche una forte denuncia contro l’ingiustizia e la violenza che continuano a colpire la popolazione civile, in particolare donne, bambini e anziani, che sono le vittime innocenti di un conflitto che non può lasciare indifferenti.

Impegno civile e umanitario di Milano

La città di Milano, attraverso questa iniziativa, ribadisce la propria vocazione all’impegno civile e umanitario, in linea con i valori fondamentali della pace e della solidarietà. Palazzo Marino ha sottolineato l’importanza di essere al fianco di tutte le popolazioni colpite da conflitti e ingiustizie, dimostrando così un forte senso di responsabilità e umanità. La campagna “24 maggio- 50.000 sudari per Gaza” non è solo un appello alla fine dei bombardamenti, ma anche una richiesta di accesso immediato a generi alimentari e aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, che sta vivendo una crisi senza precedenti.