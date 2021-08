Milano, uomo nudo sale su un tram: la polizia lo ha portato in ospedale

Dopo essere rimasti impietriti per la scena che avevano davanti agli occhi, alcuni passeggeri del tram hanno chiamato la polizia.

Attimi di follia a Milano, dove un uomo è salito nudo a bordo di un tram. Immediato l’intervento della polizia dopo che alcuni presenti hanno assistito alla scena e allertato le autorità.

Milano, uomo nudo sale su un tram

Non era una delle tante mattinate afose, tipiche dell’agosto meneghino.

Al contrario, si è fatta sentire l’aria più fresca che nelle ultime ore ha raggiunto il Nord Italia.

Difficile quindi dare la colpa al caldo, ma difficile anche comprendere cosa sia passato per la mente a un uomo che a Milano si è aggirato per la strada senza indossare una maglia né dei pantaloni (biancheria intima inclusa), per poi salire a bordo di un tram, lasciando di stucco gli altri pendolari, chi preoccupato per la situazione chi più divertito per la scena assolutamente inaspettata palesatasi davanti agli occhi.

Lo strano episodio, che sicuramente resterà impresso nella mente dei presenti per diverso tempo, si è verificato martedì 17 agosto, in piena mattinata. Erano circa le 10.30, in via Console Marcello, zona Villapizzone. Le altre persone presenti sul tram hanno chiamato la polizia, che è prontamente intervenuta sul posto.

Milano, uomo nudo sale su un tram: di chi si tratta

Dalle informazioni rese note finora, l’uomo che con nonchalance è salito nudo a bordo di un tram è un cittadino cinese che si trovava in stato confusionale.

All’arrivo dei sette agenti di polizia, l’uomo non ha opposto resistenza. Molto tranquillamente è stato condotto verso la volante, aggirandosi disinibito e disinvolto tra i passanti increduli.

Alcuni non sono riusciti a trattenersi e hanno subito ripreso alcuni filmati con il proprio smartphone. Le immagini in breve tempo sono diventate virali sul web. L’uomo, inoltre, è stato portato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano, dove sarà sottoposto ad accertamenti psichiatrici.

Milano, uomo nudo sale a bordo di un tram: la denuncia

La polizia è intervenuta sul posto, in via Console Marcello, periferia nord-ovest della città. Una volta fermato l’uomo, gli agenti si sono accorti che era sprovvisto di documenti.

Lo hanno portato in ospedale per eseguire i dovuti accertamenti e una visita psichiatrica. Ora sull’uomo grava il rischio denuncia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.