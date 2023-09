Milano Linate in stop per problemi alle luci della pista, conclusi i controll...

Milano Linate in stop per problemi alle luci della pista, conclusi i controll...

Problemi alle luci della pista: a Milano Linate vengono sospesi i voli da e per l’aeroporto. Il malfunzionamento è stato risolto.

A Milano, i voli sono stati temporaneamente sospesi all’aeroporto di Linate a causa di alcuni problemi alle luci della pista: dopo circa un’ora di controlli, l’impianto è stato riaperto.

Milano, voli sospesi a Linate per problemi alle luci della pista

Per circa un’ora, le attività all’aeroporto di Milano Linate sono state interrotte a causa dei problemi riscontrati alle luci della pista. Il malfunzionamento è stato causato da un cortocircuito che si è originato in uno dei pozzetti elettrici e aveva spinto i tecnici a spegnere l’impianto di illuminazione situato lungo l’asfalto intorno alle 21:15 di mercoledì 6 settembre per procedere con le dovute ispezioni.

A seguito dei controlli effettuati, le operazioni di uno degli aeroporti più nevralgici d’Italia sono state ripristinate. Gli imbarchi e le attività hanno ricevuto il via libera e sono state riavviate intorno alle 22:10.

Ritardi, stop e dirottamenti

Quando era stato imposto lo stop dell’impianto, l’Eurocontrol – ossia l’organizzazione che monitora il traffico aereo in Europa – aveva riferito ai vettori interessati che i movimenti a Linate non erano possibili per un “malfunzionamento delle luci della pista”. L’organizzazione ha segnalato anche “ritardi elevati”.

Appreso l’annuncio, alcuni passeggeri che si trovavano a bordo di aerei destinati a Linate e in partenza da Amsterdam o Bruxelles hanno raccontato via social di non potersi ancora muovere. Molti voli, intanto, sono stati dirottati altrove durante la paralisi dell’aeroporto milanese.

Un Airbus A320 di British Airways decollato da Londra Heathrow, ad esempio, è stato indirizzato a Malpensa mentre stava sorvolando la parte orientale del capoluogo lombardo. Allo stesso modo, anche un A321 di Wizz Air partito da Catania è atterrato a Malpensa. Sono stati spediti a Torino, invece, due voli Ita Airways destinati a Linate che erano partiti, rispettivamente, da Bruxelles e da Londra City.