A Casarza Ligure, in provincia di Genova, un’esplosione ha causato gravi danni a una palazzina, numerose finestre nelle abitazioni circostanti sono state distrutte. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Catastrofe nella provincia di Genova: la violenta esplosione

A Casarza Ligure, nella provincia di Genova, una bombola di gas ha provocato un’esplosione che ha causato danni significativi a una palazzina. Fortunatamente, non si sono verificati feriti, ma due ragazze sono rimaste sotto shock a causa della paura a seguito dell’incidente. L’esplosione è stata udita in tutta il paese, e il sindaco Giovanni Stagnaro è arrivato sul luogo dell’incidente. La polizia locale ha chiuso la strada per agevolare le operazioni di soccorso.

L’esplosione e le conseguenze: nessun ferito

Fortunatamente, le due ragazze si trovavano nella palazzina con un parente, e il sindaco ha commentato “E’ un miracolo che non ci siano feriti”, come riporta il sito di tgcom24.mediaset.it. L’esplosione ha causato la rottura di numerosi vetri delle finestre delle abitazioni limitrofe. In risposta all’incidente, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso, e il personale medico ha lavorato per calmare le due ragazze. Ora l’edificio è posto sotto sequestro dai vigili del fuoco con l’obiettivo di effettuare verifiche sull’edificio.