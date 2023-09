Il commissario straordinario, scelto per il Parco Verde di Caivano, avrà il compito di sovrintendere alla realizzazione del piano interventi di riqualificazione e infrastrutturali decisi dal Governo. La spesa prevista è di circa 30 milioni di euro.

Nominato il commissario straordinario a Caivano

La nomina del commissario straordinario per il Comune di Caivano, è prevista nel testo “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”. Il decreto, già rinominato Decreto Baby Gang, sarà poi sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri. Il compito del commissario straordinario, che verrà deciso dallo stesso CdM, sarà quello di coordinare e supervisionare gli interventi urgenti per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano. Quest’ultimo, teatro degli stupri delle due cuginette, sarà poi affidato alla gestione delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Cosa prevede il Decreto Baby Gang

Il cosiddetto Decreto Baby Gang, già sul tavolo del pre-consiglio, arriva a pochi giorni di distanza dalla visita della Premier, Giorgia Meloni, al Parco Verde di Caivano. La prima novità contenuta nel testo è il daspo urbano e l’avviso orale del questore, anche per i minorenni, che abbiano compiuto almeno 14 anni. Il minore, quindi, può essere sottoposto ala procedura di ammonimento. Per chi era tenuto alla sorveglianza del ragazzo, invece, la sanzione può arrivare fino a mille euro. “Nei confronti di chi era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto» si legge nel testo della bozza.

Chi sarà il commissario straordinario di Coivano

Il nome del commissario straordinario per il Comune di Coivano non è ancora stato deciso. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un militare. Sulla scia del generale Figliuolo, nominato commissario straordinario dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. L’alternativa sarebbe un prefetto, analogamente ai vari commissariamenti avvenuti nei vari Comuni del napoletano.