Minibus precipita in una scarpata in Perù: 10 morti e sette feriti: il mezzo viaggiava fra le località di Chachapoyas e Moyobamba quando ha sbandato

Tragedia della strada in Sud America, un minibus precipita in una scarpata in Perù in Perù e il bilancio di quel sinistro è tremendo: 10 morti e sette feriti. La tragedia si sarebbe verificata dopo che il mezzo ha affrontato una ripida discesa lungo un’autostrada di Amazonas e all’improvviso ha derapato.Poi, dopo essersi capovolto più volte, è finito contro i fusti alla base di una gola profonda più di 300 metri.

Sono almeno dieci le vittime di quella mattanza su strada, ma i media locali hanno spiegato che dei sette feriti almeno tre sono in gravi condizioni a causa del traumi severi riportato quando il mezzo si è capovolto una seconda volta ed ha sbalzato fuori alcuni passeggeri che si trovavano al suo interno.

Il minibus è precipitato nella regione di Amazonas mentre viaggiava fra le località di Chachapoyas e Moyobamba, e il sinistro è avvenuto al chilometro 637 dell’autostrada Fernando Belaunde Terry, nella giurisdizione del distretto di Yambrasbamba.

Il mezzo apparteneva alla compagnia “Cruz Hermanos” e sulle ragoni per cui si sia rovesciato lungo una ripida discesa dell’autostrada Belaunde Terry sta indagando la polizia della provincia di Bongará.

I soccorsi sono stati particolarmente difficoltosi, non solo per la profondità della forra in cui il mezzo era rotolato, ma anche e soprattutto perché le ripide pareti della stessa erano coperte di vegetazione e per calarsi gli uomini del primo intervento hanno dovuto schivare ampie zone di macchia: una volta giunti alla base del burrone si sono trovati davanti l’orribile spettacolo di dieci corpi senza vita riversi nella vegetazione.