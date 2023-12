I ministri dell’Economia dell’UE hanno raggiunto un accordo unanime sul nuovo Patto di Stabilità, mantenendo i principi chiave del Trattato di Maastricht.

Ministri dell’Economia Ue e il nuovo Patto di Stabilità: i parametri sul deficit

Sebbene i parametri rimangano deficit sotto il 3% del PIL e debito sotto il 60%, nuove regole introducono flessibilità per evitare politiche di austerità. L’Italia, favorevole all’accordo, sottolinea di aver ottenuto benefici significativi. Il nuovo Patto, approvato dall’Ecofin, presenta regole più realistiche e adattate alle sfide attuali e future. Entrerà in vigore nella primavera del 2024, subordinato alla conclusione positiva delle fasi finali di approvazione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, valuta positivamente il Patto come migliorativo per l’Italia, ritenendo che le nuove regole siano meno rigide e più realistiche.

Ministri dell’Economia Ue, nuovo Patto di Stabilità: “Italia ha ottenuto molto”

Tuttavia, esprime rammarico per l’assenza di un’esclusione automatica delle spese in investimenti strategici dal calcolo di deficit e debito, mentre diversi ministri italiani accolgono favorevolmente le modifiche, l’opposizione critica l’accordo. Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha sottolineato “Ci sono alcune cose positive e altre meno. L’Italia ha ottenuto però molto”. La Francia e la Germania vedono l’accordo come storico, riconoscendo l’importanza degli investimenti e delle riforme strutturali, il via libera alla riforma fiscale riceve reazioni positive anche da parte della Germania e dei Paesi Bassi, mentre il commissario UE Paolo Gentiloni sottolinea l’unità dell’UE in un momento economicamente difficile.