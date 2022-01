Mino Raiola in terapia intensiva per una malattia ai polmoni: la situazione è peggiorata

Nelle ultime ore la situazione è peggiorata e, per questo motivo, è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, il procuratore sportivo Mino Raiola è stato trasferito in terapia intensiva a causa di una malattia ai polmoni. La situazione è peggiorata particolarmente nel corso delle ultime ore.

Raiola ricoverato in terapia intensiva: come sta il procuratore sportivo

Le voci erano già circolate, ma poi smentite.

Tuttavia, sembra ora confermato che il famoso procuratore sportivo è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. La situazione appare molto grave e, per via di un peggioramento nelle ultime ore, è stato necessario il trasferimento.