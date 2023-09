Gli investigatori stanno verificando se l'ordigno si trovasse in quel posto per caso o se fosse stato portato dal gruppo di amici

Dramma a Mirano, in provincia di Venezia, dove nella giornata di ieri (sabato 9 settembre) un gruppo di ragazzi si è messo a giocare con una bomba carta, facendo detonare l’ordigno: uno dei presenti ha però subito gravissime conseguenze.

Mirano, 21enne perde un braccio giocando con una bomba carta

Tutto è accaduto intorno alle 17:30 di ieri: un gruppo di amici composto da un ventunenne e quattro sedicenni stava passeggiando sotto ad un cavalcavia, quando ad un certo punto l’unico maggiorenne del gruppo ha deciso di innescare l’accensione di una bomba carta, priva di miccia, che ha deciso di fare esplodere per gioco. L’incauto ragazzo avrebbe creato un’estensione dell’ordigno con una scia di polvere da sparo, provando ad accenderlo con l’accendino: qualcosa però è andato storto, visto che la bomba gli è scoppiata addosso al’improvviso. L’esplosione l’ha dunque travolto, causandogli ferite gravissime. Nel frattempo, due tra gli altri amici del gruppo sono rimasti lievemente feriti nella detonazione, mentre gli altri due sono fortunatamente illesi.

Il 21enne colpito dall’esplosione, trasportato d’urgenza in ospedale, ha perso la mano, il polso e parte dell’avanbraccio.

I dubbi delle autorità sulla dinamica dell’incidente

Le autorità stanno investigando per ricostruire la dinamica precisa degli eventi: i cinque ragazzi hanno dichiarato di avere trovato la bomba carta per caso, ma gli agenti sospettano che in realtà sia stato uno di loro a portarla sul posto, di sua spontanea volontà.