Miriana Trevisan: "Mi sono salvata dall'anoressia grazie al mio maestro di danza"

A Storie Italiane Miriana Trevisan ha confessato per la prima volta di essere riuscita a salvarsi dall’anoressia grazie ad un insegnante di danza.

Miriana Trevisan: l’anoressia

Miriana Trevisan sognava di diventare un giorno una talentuosa ballerina di fama internazionale e per la prima volta lei stessa ha confessato che, per realizzare il suo sogno, avrebbe rischiato di diventare anoressica. A scoprire il suo problema fu un insegnate di danza. “Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale, andare in giro per il mondo. Lui mi vide fragile e debole durante le diagonali e mi disse di levarmi il maglione, a me e a tutte le altre, per cercare di non mettermi in imbarazzo. E quando vide che ero troppo magra mi chiuse le porte della scuola. Lo ringrazio per questo”, ha dichiarato la showgirl, affermando anche che, dopo l’accaduto, avrebbe ripreso progressivamente a mangiare e sarebbe definitivamente guarita.

Miriana Trevisan ha lanciato un appello affinché altre ragazze, giovani com’era giovane lei in quel periodo, non siano vittime della malattia. “Chiedo a tutti gli insegnanti e gli educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus”, ha affermato.