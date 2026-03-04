Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, è stato trovato morto nella sua abitazione a Porcia, in provincia di Pordenone, il noto imprenditore Mauro Ruoso. L’uomo, 87 anni, aveva una profonda ferita alla testa. Le indagini sono in corso.

Trovato morto con una ferita alla testa un noto imprenditore italiano

Mario Ruoso, noto imprenditore, storico proprietario del Garage Venezia e dell’emittente televisiva TelePordenone, è stato trovato morto nella sua casa a Porcia con una profonda ferita alla testa. Qualche mese fa, nel suo autosalone, era stata incendiata una Lamborghini Diablo, uno dei pezzi più pregiati in esposizione al Garage Venezia. A casa di Ruoso sono intervenuti subito sia i soccorsi che le autorità, che hanno dato il via alle indagini.

Mario Ruoso trovato morto in casa: indagini in corso

La Scientifica è già al lavoro per capire cosa sia successo a Mario Ruoso, il noto imprenditore di 87 anni trovato morto questo pomeriggio nella sua casa a Porcia, con una profonda ferita alla testa. Assieme agli investigatori è arrivato anche il medico legale, Antonello Cirnelli, chiamato dalla Procura per chiarire le cause della morte e l’origine della ferita alla testa. Al momento nessuna pista è stata esclusa dagli inquirenti.