Dramma a Prato, uomo trovato morto in casa: era deceduto da tempo

È successo stamani, 2 marzo, in via Donatello, a Prato. Un uomo di 85 anni è stato trovato morto in casa a Prato nel suo appartamento. La scoperta – secondo quanto riferito dai residenti della zona – è arrivata dopo giorni di preoccupazione. E di odori sempre più insistenti.

A Prato, trovato morto in casa: la segnalazione dei residenti e l’intervento in via Donatello

Sono stati proprio alcuni vicini a dare l’allarme, come riporta FirenzeToday. Lo avrebbero detto agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto: da tempo non vedevano più l’anziano. Qualcuno parla addirittura dello scorso autunno. E poi quell’odore, forte, persistente, che saliva dalle scale e si infilava negli androni del palazzo. “Non lo vediamo da mesi”, avrebbero spiegato. Parole semplici, raccolte sul posto, che hanno fatto scattare l’intervento.

La polizia locale è arrivata insieme ai sanitari del 118….Un’ambulanza ferma sotto casa, le sirene spente, ovviamente nessuna concitazione, solo la routine amara di certe situazioni che testimoniano l’infinita solitudine dei nostri tempi…. Una volta entrati nell’appartamento, ecco la conferma. L’uomo era lì morto… Il corpo, a quanto emerso, sarebbe stato trovato in stato di mummificazione. Segno che il decesso risalirebbe a diverso tempo fa.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte e null’altro… Nessuna corsa contro il tempo. Solo la presa d’atto.

Il caso dell’anziano trovato morto in casa a Prato: solitudine e silenzi lunghi mesi

La vicenda dell’anziano trovato morto in casa a Prato apre inevitabilmente uno squarcio sociale su un tema che ritorna spesso, negli ultimi decenni soprattutto. La solitudine. Quella piaga della nostra società che di certo non fa rumore, ma crea molto dolore in chi la prova ogni giorno, perfino nella morte.

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze dei residenti, l’85enne viveva da solo. Non si avevano sue notizie da mesi, raccontano. Un’assenza che all’inizio può sembrare normale. Poi però i giorni diventano settimane ed ecco che le settimane diventano mesi.

Non risultano, al momento, altri particolari ufficiali diffusi oltre alla dinamica dell’intervento. Le informazioni disponibili arrivano dalle prime verifiche effettuate sul posto e dalle dichiarazioni raccolte tra i condomini.

Via Donatello, questa mattina, si è svegliata così… Con le auto parcheggiate come sempre, qualche finestra socchiusa. E sotto, quell’ambulanza ferma, purtroppo scene già viste. Ma ogni volta diverse.

Resta il fatto, un uomo di 85 anni trovato senza vita nella sua casa. Probabilmente morto da tempo, senza che nessuno se ne accorgesse. O quasi. È stato l’odore, alla fine, a raccontare ciò che il silenzio aveva coperto per mesi.

E viene da chiedersi – ma è una domanda che resta sospesa – quante storie simili esistono dietro porte chiuse? Stavolta è accaduto a Prato… In un appartamento qualunque. In una strada come tante. Eppure anche questa no, non è una storia qualunque.