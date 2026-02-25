“Il re è in ospedale”, cosa sta succedendo? L'annuncio della famiglia reale

Il re Harald V è in ospedale e la famiglia reale norvegese rassicura. Un ricovero che richiama l’età del sovrano e i precedenti, seguiti con attenzione dai media internazionali oggi.

La comunicazione è arrivata ufficiale, direttamente dal palazzo reale norvegese. re Harald V, 89 anni, è stato ricoverato in ospedale martedì sull’isola di Tenerife a causa di un’infezione accompagnata da disidratazione, le comunicazioni ufficiali della famiglia reale

L’annuncio della famiglia reale: il ricovero del re Harald V in ospedale, dove?

Niente toni allarmistici, almeno per il momento…

Le condizioni, si legge nella nota, sempre al momento vengono definite “buone”…

Il sovrano si trovava in vacanza privata insieme alla moglie, Sonja di Norvegia. Una pausa relax lontano dagli impegni ufficiali. Poi però qualcosa cambia , il ricovero si rende necessario e la notizia, inevitabilmente, diventa pubblica, quando si parla di famiglie reali poi è quasi scontato che facciano il giro del mondo.

Il re Harald V non è un monarca qualunque, assolutamente no, salito al trono nel 1991, è oggi il più anziano sovrano regnante d’Europa. Un primato anagrafico che lo rende il più longevo re d’europa al momento. Da oltre trent’anni ricopre un ruolo prevalentemente cerimoniale, ma la sua figura resta centrale nella vita istituzionale della Norvegia. Un punto fermo, per molti nel suo paese.

Il ricovero in Spagna, inevitabilmente, attira subito l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Non solo per il luogo, ma per il contesto. E naturalmente per i precedenti. Negli ultimi anni, infatti, il re ha affrontato diversi problemi di salute, tutto comunicato, sempre, con il consueto stile nordico: sobrio, essenziale e mai sopra le righe.

La famiglia reale comunica che il Re è in ospedale: le reazioni ufficiali

Le rassicurazioni sul re arrivano dalla famiglia reale, ma insieme alle domande ed è così che palazzo reale fa sapere che il medico personale del sovrano si recherà a Tenerife per collaborare con il servizio sanitario locale. Un dettaglio non secondario. Serve a monitorare da vicino l’evoluzione del quadro clinico. E a tranquillizzare, almeno in parte, l’opinione pubblica.

Un messaggio di sostegno arriva anche dal primo ministro Jonas Gahr Støre. Lo fa durante un’intervista all’emittente pubblica NRK, mentre si trova in visita ufficiale in Ucraina. Augura al re una pronta guarigione.

Non è la prima volta che Harald V affronta un ricovero lontano dalla Norvegia. Nel 2024 era accaduto in Malesia, durante un altro soggiorno privato. Anche allora si trattava di un’infezione. In quell’occasione i medici avevano applicato temporaneamente un pacemaker in un ospedale locale. Una decisione presa sul posto, in urgenza.

Successivamente il sovrano era stato trasferito in Norvegia, dove gli era stato impiantato un dispositivo permanente. Una fase delicata senza dubbio seguita con attenzione dai media, ma sempre con comunicazioni ufficiali molto controllate e mai nessuna dichiarazione fuori luogo.

Questo nuovo ricovero riaccende inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni di salute del re. Anche perché, nel Paese, Harald V è una figura molto amata. Non solo per il ruolo, ma per lo stile. Vicino, mai sopra le righe.

Al momento, però, dal palazzo reale filtrano ancora rassicurazioni. La situazione viene descritta come sotto controllo. Monitorata costantemente. Nessun riferimento a complicazioni. E nessuna indicazione su eventuali rientri anticipati.