Un caso che non si chiude

La morte di Liliana Resinovich, avvenuta oltre tre anni fa, continua a essere avvolta nel mistero. Nonostante il tempo trascorso, le indagini non hanno ancora trovato una conclusione definitiva, lasciando aperti numerosi interrogativi. Inizialmente, la procura di Trieste aveva richiesto l’archiviazione del caso, classificandolo come suicidio.

Tuttavia, la riapertura delle indagini ha portato a un nuovo fascicolo, con il marito della vittima, Sebastiano Visintin, indicato come unico indagato per omicidio.

Le lesioni e le controversie

Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti, come una frattura alla vertebra T2, che secondo diversi esperti medico legali sarebbe compatibile con una violenta aggressione. Tuttavia, la questione si complica ulteriormente quando un preparatore anatomico afferma di aver causato la frattura inavvertitamente durante le manovre autoptiche. Questa dichiarazione ha sollevato un vespaio di polemiche, con gli avvocati dei familiari di Liliana che hanno immediatamente contestato le affermazioni, portando il fratello della vittima a querelare per falso il tecnico dell’obitorio.

Rianalisi delle prove

Le immagini della TAC effettuata prima dell’autopsia sono state rianalizzate da un esperto dell’Università La Sapienza, il quale ha confermato che la frattura era già presente prima dell’esame autoptico. Questo nuovo elemento di prova ha riacceso il dibattito tra i consulenti del marito e quelli della famiglia di Liliana, evidenziando le divergenze di opinione che caratterizzano questo caso. La tensione tra le parti coinvolte è palpabile, e ogni nuova informazione sembra aggiungere un ulteriore strato di complessità a una vicenda già intrisa di mistero.

Il futuro delle indagini

Con il proseguire delle indagini, la comunità locale e i media seguono con attenzione gli sviluppi del caso. La morte di Liliana Resinovich non è solo una tragedia personale, ma un evento che ha scosso l’intera città di Trieste, portando alla luce questioni più ampie riguardanti la giustizia e la verità. Mentre gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa vicenda, la speranza di trovare risposte concrete rimane viva. La famiglia di Liliana, così come l’opinione pubblica, attende con ansia che la verità emerga, sperando che giustizia venga finalmente fatta.