In questo articolo gli accessori e le calzature più richiesti online dalle donne per la primavera 2023

La tendenza all’acquisito online di scarpe e accessori non accenna a diminuire, come dimostrano gli ultimi dati raccolti dall’Osservatorio eCommerce B2c presentati in occasione di un convegno promosso da Netcomm e Politecnico di Milano.

Le stime, infatti, parlano di un +8% nel 2022 rispetto all’anno precedente, segno che l’abitudine di fare shopping online è ormai radicata come modalità di acquisto dei consumatori italiani. In particolare, è soprattutto il pubblico femminile a rendersi protagonista, essendo ormai solito servirsi del web per ricercare gli articoli di tendenza del momento.

Al giorno d’oggi, infatti, per disporre di un’ampia gamma di calzature e accessori da donna in vendita online è possibile affidarsi a portali e-commerce specializzati, come per esempio Sangiorgio.it, che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo, con proposte selezionate esclusivamente tra i brand dei migliori marchi.

Come sfoggiare calzature di tendenza nella primavera 2023

Le nuove collezioni per la stagione Primavera-Estate 2023 si caratterizzano per una rinnovata attenzione alla qualità dei materiali, i quali vengono studiati per offrire il massimo del comfort, e per la versatilità delle proposte.

Per quanto riguarda nello specifico le calzature da donna, una delle novità che caratterizzeranno la stagione nel 2023 sono i modelli slip on, ovvero quelli senza lacci, che hanno fatto della comodità il loro tratto distintivo.

Le slip on hanno una forte vocazione casual e vanno indossate preferibilmente in contesti informali o nel tempo libero, tuttavia, proprio grazie alla versatilità del loro stile, si sono fatte apprezzare anche dalle donne più esigenti.

Non appena le temperature si fanno più miti, poi, nella scarpiera non può mai mancare un paio di sandali, da scegliere sia in versione rasoterra o mezzo tacco per il giorno, sia con tacco alto per la sera.

Com’è possibile notare anche sul sito web di Sangiorgio, www.sangiorgiomerate.it, le nuove tendenze premiano le proposte di brand come Chiara Ferragni e Michael Korss, vale a dire modelli con tacco scultura finiture metallizzate e cinturini di strass, perfetti per donare slancio alla figura. Per la donna che non rinuncia alla comodità, invece, è possibile guardare alle novità Birkenstock, che ha arricchito la sua linea con numerose proposte in nuove varianti colore, tutte da scoprire.

Le nuove borse primaverili più richieste

Tra i trend più richiesti per quanto riguarda le borse, continuano a spopolare le tracolle in pelle, declinate in colori vivaci come il rosa, il giallo e l’arancione. Per chi, invece, è alla ricerca di un accessorio capiente ma al tempo stesso elegante e formale, in modo da poterlo indossare anche in un contesto lavorativo, le proposte firmate Hogan rappresentano la scelta ideale. Sullo store di Sangiorgio Merate sono disponibili diversi modelli: da quelli a secchiello a quelle a spalla, fino alle versioni più piccole che possono essere indossate a mano.

Un’altra tendenza emersa negli ultimi anni e che è presente anche per questa primavera estate è quella del manico a catena. Le borse più nuove, infatti, presentano il manico in catena di maglia dorata o ad anello: un dettaglio che conferisce ricercatezza ed eleganza all’intero outfit. Per le occasioni più formali o per la sera, invece, il modello più indicato rimane sempre la pochette da portare a mano.

Il marchio del Made in Italy Borbonese propone una linea realizzata con la classica stampa marrone che lo ha reso celebre nel mondo, mentre la designer Anna Cecere punta su una clutch bag arricchita da strass e bagliori metallici.