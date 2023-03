Moda uomo 2023/2024: tornano in voga i pantaloni larghi

La moda non si ferma mai e pare che non abbia neanche età, un caso esemplare è quello dei pantaloni larghi, di recente ritornati in voga.

La moda non si ferma mai e pare che non abbia neanche età. L’interesse per l’abbigliamento è qualcosa che accompagna le persone da secoli, fin dai tempi dei Greci e dei Romani, probabilmente anche prima.

Nel corso del tempo abbiamo visto enormi cambiamenti negli stili e nella moda delle persone, e la cosa interessante è che a volte questi ritornano e si ripropongono.

È questo, ad esempio, il caso dei modelli di jeans larghi, nati come moda americana negli anni 70 tra le minoranze etniche del Bronx, come caratteristica primaria degli appassionati di breakdance.

Una corrente che è durata a lungo, forse mai del tutto morta, ma che nell’inverno del 2023 tra gli uomini sembra aver di nuovo preso piede.

La comodità dei pantaloni larghi

Dal momento in cui sono stati indossati dai primi latino-americani del Bronx, i pantaloni larghi si sono presto diffusi anche al resto delle minoranze etniche, trovando nel loro stile un modo singolare ma potente per riuscire a esprimere la propria personalità.

Al tempo probabilmente li contraddistingueva quel loro fascino anticonformista e un po’ ribelle, un modo per esprimere la propria disapprovazione verso il resto del mondo, troppo improntato su un buonismo che a volte era mera falsità.

Per qualche anno i pantaloni larghi hanno mantenuto questa loro caratteristica sociale di ribellione, ma presto l’hanno abbandonata lasciando spazio a una verità più evidente: lo stile si univa perfettamente con un’estrema comodità e freschezza.

La moda non è mai stata un canone rigido, ma ha sempre cercato di andare oltre gli schemi, uscire e rendersi originale, per questo l’innovazione dei pantaloni larghi fu accolta con un caloroso entusiasmo anche dai più grandi stilisti.

I pantaloni larghi oggi

Per un po’ di tempo è stata abbandonata la tendenza ad indossare pantaloni larghi se non per momenti quotidiani in cui era richiesta una certa comodità.

Negli ultimi anni, infatti, pareva che questi fossero ormai stati abbandonati a favore di una linea più slim, creata con l’idea di un corpo disegnato ed evidenziato. Ma da ciò che è emerso dalle ultime passerelle e soprattutto dal gusto comune, pare che questo capo d’abbigliamento sia pronto a tornare in voga.

Un ritorno alle origini, con delle nuove idee a caratterizzare questi pantaloni per renderli sempre originali, nonostante la loro storia vecchia di almeno mezzo secolo.

Possono essere abbinati a una felpa larga, per un ritorno al vecchio hip hop che sembra star riprendendo piede tra i gusti più giovanili, o a una long sleeve dal taglio più slim per evidenziare la possenza di spalle e petto, punto forte di moltissimi uomini.

In conclusione

Jeans e pantaloni larghi sono nati nei sobborghi d’America, principalmente nella moda giovanile con il desiderio di esprimere un chiaro concetto di ribellione e indipendenza.

È un capo d’abbigliamento che ha molto da trasmettere e che presto ha preso piede tra moltissima gente, anche nella moda di tutti i giorni o addirittura in passerella.

Negli ultimi tempi sembrava che stessimo abbandonando la tendenza dei pantaloni larghi, spinti più verso uno stile slim, ma quest’anno pare che questo capo d’abbigliamento sia pronto nuovamente a riportare in auge i suoi principi e soprattutto i motivi che lo hanno reso così amato e apprezzato anche dai grandi stilisti.