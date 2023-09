Moda uomo: scopriamo i trend dell’autunno 2023 per calzature e accessori

La moda uomo si prepara all’avvicinarsi dell’autunno 2023 con il lancio di tanti nuovi trend, soprattutto per quello che riguarda calzature e accessori, due elementi che da sempre sono fortemente apprezzati dal pubblico maschile.

In particolare, le principali novità interessano modelli iconici di scarpe come le sneakers e i mocassini, che risultano prefetti per completare outfit tanto casual quanto casual chic e raffinati. Per quanto riguarda gli accessori, invece, gli occhi sono puntati principalmente su cinture e portafogli.

Per sfoggiare proposte di tendenza al giorno d’oggi è possibile affidarsi anche alle risorse della rete. Sono sempre più numerosi, infatti, gli appassionati di moda che sono soliti acquistare calzature e accessori affidandosi a siti specializzati.

Si tratta di portali e-commerce come a Sangiorgiomerate.it, vero e proprio punto di riferimento che mette a disposizione un’ampia varietà di calzature e accessori da uomo in vendita online, selezionati tra le proposte dei migliori marchi del settore.

Calzature da uomo: il successo senza tempo delle sneakers

Le sneakers rappresentano un vero e proprio must have per quello che riguarda la moda uomo, con modelli contesi anche dai collezionisti.

Per quello che riguarda l’autunno 2023, le tinte predominanti si apprestano a essere quelle tipiche della stagione, come per esempio nocciola, marrone, verde bosco, nero, ocra, blu navy, mentre tra i materiali spicca la pelle scamosciata e quella in versione martellata.

Tra i brand più apprezzati, invece, spicca Hogan, un marchio sinonimo di ricercatezza e di stile casual chic.

Mocassini: un classico intramontabile

Fra i modelli classici da uomo che hanno saputo conquistare anche i consumatori delle nuove generazioni spiccano i mocassini, ed in particolare i modelli penny loafer e quelli con nappine decoro.

Uno dei brand iconici, conosciuto per l’alta qualità dei materiali e per la linea essenziale delle sue calzature è senza dubbio Sebago. Il modello Classic Will nero, per esempio, è la scelta ideale da abbinare a un pantalone elegante, tuttavia esso si presta ad essere portato anche con jeans e camicia. La versione Classic Dan, invece, si caratterizza per la presenza della tipica tasca “porta penny”, proprio come vuole la tradizione americana.

In alternativa, è possibile optare per un mocassino colorato, magari in suede blu o verde scuro, passando in rassegna calzature prodotte in Italia come le proposte Sangiorgio che si contraddistinguono per la suola con il classico motivo a gommini e per il decoro a fiocchetto. Per coloro che preferiscono una scarpa a metà strada tra una sneaker e un mocassino, invece, è perfetto il modello di Rossano Bisconti con le nappine blu e la suola in gomma bianca.

Accessori uomo: l’eleganza della semplicità

Nel campo degli accessori da uomo a prevalere tra i nuovi trend è la semplicità, con cinture, portafogli e piccola pelletteria declinate nei toni del nero, del marrone e del blu, le quali si abbinano facilmente sia ai completi che a pantaloni più sportivi e ai jeans.

Molto apprezzate risultano, per esempio, le cinture in pelle di Sangiorgio, che sono regolabili e si adattano a una gran varietà di stili, così come i portafogli proposti dal brand Dnero, interamente Made in Italy, che costituiscono la scelta perfetta per tutti coloro che apprezzano la raffinatezza dello stile minimal.