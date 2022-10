Modella accusata dell’omicidio del fidanzato aveva chiesto aiuto: “Mi sta perseguitando”

Courtney Clenney, la modella di OnlyFans accusata dell'omicidio del fidanzato Christian Obumseli era in pericolo: la richiesta alla polizia

La modella di OnlyFans Courtney Clenney è accusata dell’omicidio del suo fidanzato Christian Obumseli, morto in circostanze ancora non del tutto definite, lo scorso 2 aprile a seguito di una lite proprio con la ragazza.

Stati Uniti, la modella accusata dell’omicidio del fidanzato era in pericolo

Secondo quanto emerso dalle indagini, però, pare che la modella abbia agito, ferendo mortalmente Christian con una coltellata, per legittima difesa. Solo un paio di giorni prima, infatti, Courtney, che all’epoca dei fatti contava su circa 2 milioni di followers su Instagram, aveva lamentato alla Polizia di essere in serio pericolo. Il ‘New York Post‘ ha ottenuto un video in cui si sente la ragazza dire ad un agente: “Lui mi stava perseguitando.

Voglio un ordine restrittivo contro Christian Obumseli.”

Il rapporto tra Christian e Courtney: lo sfratto dei padroni di casa

Al momento dell’omicidio, i due stavano insieme da circa due anni, anche se in quei giorni stavano vivendo un periodo di lontananza. Il rapporto tra i due fidanzati è sempre stato burrascoso sin dal principio, con tantissime liti che avevano portato i loro padroni di casa a richiedere lo sfratto.