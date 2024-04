Bufera social su Monia La Ferrera. L’ex concorrente del GF 2023 ha finto la rottura con Josh Rossetti ed è stata sommersa di critiche. I due piccioncini sono stati pizzicati insieme durante le vacanze di Pasqua.

Monia La Ferrera ha finto la rottura con Josh Rossetti

Durante le vacanze di Pasqua, Monia La Ferrera è stata pizzicata in compagnia di Josh Rossetti. La foto, resa pubblica da Deianira Marzano, ha fatto il giro dei social e ha dato il via a numerose critiche. Il motivo? A quanto pare, l’ex gieffina ha finto la rottura con il fratello di Greta.

Monia La Ferrera: l’annuncio della rottura con Josh

Dopo la rissa tra Josh e Massimiliano Varrese e l’aggressione verbale di Rossetti a Gabriele Parpiglia, Monia ha annunciato la rottura con il fidanzato. Via social, ha fatto sapere:

“Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia”.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti stanno insieme

La foto che ritrae Monia La Ferrera e Josh Rossetti insieme è stata inviata a Deianira Marzano da una fan. L’esperta di gossip ha dichiarato:

“Come vedete, lei per accontentare i fan ha detto altro”.

L’ex gieffina, appena lo scatto è stato reso pubblico, è stata sommersa di insulti. Tra i commenti al suo ultimo post Instagram, si legge: “Beccata con josh .. ma perché non la smettete di prendere per i fondelli le persone ?! Togliete il segui a questi personaggi… non famosi“, oppure “Oggi niente storie perché eri con josh? Il male peggiore lo fai a te stessa e alle tue figlie a noi non importa con chi stai ma non ci prendere in giro“, o ancora “Fingere di non stare insieme a una persona per fare notizia… quando la finirete… CRESCETE“.