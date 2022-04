Monica Contrafatto contro Manuel Bortuzzo: “Voleva solo fare bella figura”

Monica Contrafatto si è scagliata contro Manuel Bortuzzo dopo il suo addio a Lulù Selassié.

Monica Contrafatto contro Manuel Bortuzzo

Ancora una volta Monica Contrafatto è tornata a criticare Manuel Bortuzzo dopo che quest’ultimo ha annunciato di aver detto addio a Lulù Selassié (conosciuta all’interno della casa del GF Vip 6).

“Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura”, ha scritto sui social Monica Contrafatto, che fin dall’inizio della storia tra i due si era detta piuttosto dubbiosa dei comportamenti di Manuel verso la principessa etiope.

Le critiche di Monica Contrafatto

Già nei mesi scorsi Monica Contrafatto aveva lasciato intendere di non essere d’accordo con i comportamenti adottati da Bortuzzo rispetto alla principessa etiope e si era scagliata contro di lui via social affermando:

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò.

Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto”.

Nelle ultime ore Lulù Selassié è intervenuta via social confermando la notizia del loro addio e affermando che la colpa sarebbe stata dei familiari di Manuel (e in particolare del padre, Franco, con cui lei non avrebbe mai stretto buoni rapporti). In tanti tra i fan del GF Vip 6 si chiedono se la vicenda avrà ulteriori risvolti nelle prossime ore.