È arrivata quasi a sorpresa, nel cuore dell’estate, la notizia che Monica Maggioni lascia la Rai. Non dalla tv in sé, ma dal ruolo di direttrice editoriale per l’offerta informativa, che ricopriva da tre anni.

Monica Maggioni lascia la Rai: la sorpresa e i possibili nomi per il suo successore

Ufficialmente per dedicarsi di più alla scrittura e ai programmi che conduce: “Newsroom” e “In mezz’ora”.

Si tratta di un passo indietro, che non significa abbandono. Anzi, il nuovo accordo prevede un contratto di collaborazione, sul modello di Bruno Vespa, ma con un compenso più contenuto. Contratto che dovrà essere ratificato dal prossimo Cda. La tempistica ha colto tutti di sorpresa: agosto, silenzio nella rassegna stampa interna. Eppure, la decisione di Monica Maggioni che lascia la direzione editoriale Rai sembra fosse in cantiere da settimane. Si era parlato anche di un possibile avvicendamento. Il nome più accreditato? Francesco Giorgino, oggi al Centro Studi Rai. Ma l’operazione si è arenata, prima di decollare.

Monica Maggioni lascia la Rai: chi prenderebbe il suo posto?

La vera domanda ora è: chi guiderà la direzione editoriale per l’offerta informativa? Una struttura voluta ai tempi di Campo Dall’Orto, mai del tutto consolidata, che coordina anche la rete dei corrispondenti esteri. Tra i candidati più quotati c’è Simona Sala, oggi senza incarico stabile e forse destinata a Radio3. Un altro nome forte è Antonio Preziosi, direttore del Tg2, profilo solido e di lungo corso. Ma spostarlo significherebbe aprire un altro problema: chi prenderebbe le redini del Tg2 “cadetto”? In pista anche Iman Sabbàh, ex corrispondente da Parigi, Angela Mariella, alle relazioni istituzionali, e Luca Mazzà, direttore per il contratto di servizio e progetti strategici. Insomma, una partita complessa, dove ogni mossa va calibrata.