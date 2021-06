Monitoraggio ISS 18 giugno, Rt a 0.69: 99% dell’Italia in zona bianca da lunedì

L'Rt nazionale è pari a 0.69 e da lunedì prossimo quasi tutte le regioni italiane saranno in zona bianca: il monitoraggio dell'ISS del 18 giugno.

Stando ai primi dati del monitoraggio dell’ISS di venerdì 18 giugno, l’indice di contagio Rt a livello nazionale è leggermente aumentato a 0.69: nelle precedenti due settimane era pari a 0.68. In calo invece l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, scesa a quota 17 contro i 26 di venerdì 11 giugno.

E’ dunque già possibile ipotizzare i nuovi colori delle regioni in vigore da lunedì: come annunciato dal ministro Speranza, il 99% degli italiani sarà in zona bianca, con tutti i territori che potranno rimuovere le restrizioni eccetto la Valle d’Aosta.

Monitoraggio ISS 18 giugno

Dopo il passaggio al bianco della metà dei territori nelle settimane precedenti, dal 21 giugno sarà la volta di Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia Autonoma di Bolzano.

Si tratta di territori che per due settimane consecutive hanno registrato un’incidenza di casi inferiore a 50 ogni 100 mila abitanti e che con ogni probabilità dovrebbero confermare il dato anche questo venerdì.

La Valle d’Aosta, che dovrebbe aspettare il 28 giugno per poter raggiungere la fine delle misure restrittive, potrebbe diventare bianca tra pochi giorni per decisione ministeriale. E’ quanto chiesto a gran voce dal governo regionale.

Monitoraggio ISS 18 giugno, Speranza: “Quasi tutti in zona bianca”

Il titolare della Salute ha parlato di una fase diversa continuando comunque a invocare “grandissima attenzione e lavoro costante da tutti i punti di vista per essere attrezzati e organizzati in una fase che è ancora di battaglia aperta“. Il numero dei casi attivi in Italia è nuovamente sceso sotto quota 100 mila per la prima volta dal 15 ottobre 2020 ed è quindi necessario impegnarsi per tenere insieme due indirizzi fondamentali, la sfida della pandemia e un quadro migliorato.