Monitoraggio ISS 4 marzo, Rt stabile a 0.75: incidenza cala a 433

L'indice di contagio è stabile a 0.75 e l'incidenza è calata sotto quota 500: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 4 marzo 2022.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì 4 marzo 2022, l’indice Rt calcolato sui casi sintomatici a livello nazionale si è stabilizzato a quota 0.75 (la settimana precedente era pari a 0.73). Scende invece l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che da 552 è passata a 433.

Monitoraggio ISS 4 marzo

La Cabina di regia ha confermato l’andamento in discesa della curva dei contagi nonché dei tassi di occupazione degli ospedali, sia per quanto riguarda i reparti ordinari che le terapie intensive. Il 3 marzo la degenza infatti occupata al 14,7% contro il 18,5% della settimana precedente mentre le rianimazioni al 6,6% contro l’8,4%. Tutte le regioni, tranne la Sardegna, hanno ormai dati da zona bianca e in Italia rimarrà pertanto solo un territorio giallo.

Il tracciamento dei casi

Gli esperti hanno inoltre spiegato che la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione ed è pari al 16% (contro il 18% della scorsa settimana). È invece in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35% contro 33%) come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% contro 48%).