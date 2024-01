Morgan contro Amici: "Cosa mi ha detto lei? Non potevo credere alla bassezza"

Morgan è tornato a scagliarsi contro Amici, lanciando una frecciatina ad una “Lei” che, a detta dei fan, non può che essere Maria De Filippi. Marco Castoldi, come al solito, non ha peli sulla lingua.

Morgan contro Amici: la frecciatina a Maria De Filippi

Nel corso di una diretta social con Luca Jurman, Morgan è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici. Marco Castoldi è stato coach e direttore artistico della squadra dei Bianchi nel corso della sedicesima edizione del talent. La sua avventura si è conclusa nel peggiore dei modi, con una cacciata che è passata alla storia.

Lo sfogo di Morgan: chi è la “lei” di cui parla?

Morgan ha raccontato di aver ricevuto diverse critiche da alcuni componenti dello staff di Amici per il ruolo che ha assunto. Sostiene che una “Lei“, che secondo i fan è Maria De Filippi, gli abbia detto: “Eh, il ruolo era sbagliato, non era il tuo. Mi ha screditato nella mia forza“. E’ bene sottolineare che né Castoldi e né tantomeno Jurgen hanno fatto il nome della Queen Mary.

Morgan: la sua cacciata è stata studiata da “lei”

Continuando a parlare del talent mariano, Morgan ha svelato che la sua cacciata è stata studiata a tavolino da “lei” durante una riunione. Ha raccontato: