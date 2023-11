Morgan contro Calcutta: "Ma una doccia ogni tanto?"

Morgan ha scagliato una frecciatina contro il collega cantautore Calcutta.

Morgan: la frecciatina a Calcutta

Calcutta si è esibito per Rai Radio2 sul tetto di via Asiago e il video della sua performance musicale è stato condiviso via social, dove a commentarlo ci ha pensato il collega cantautore Morgan. “Ma una doccia ogni tanto?”, ha scritto provocatoriamente il giudice di X Factor all’indirizzo del collega, e ha finito ben presto per essere bersagliato da un’ondata di critiche. In tanti sui social hanno infatti preso le difese di Calcutta, e hanno intimato a Morgan di chiedere scusa al famoso collega. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento Calcutta ha preferito non proferire parola in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se replicherà alle parole di Morgan.

Non è la prima volta che il frontman dei Bluvertigo balza agli onori delle cronache per le sue schermaglie e le sue frecciatine contro famosi colleghi del mondo dello spettacolo e, negli scorsi mesi, è stato bersagliato anche per le sue critiche contro Fedez e Marracash. Nel 2020, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Morgan è stato squalificato per aver insultato (modificando i versi di una sua canzone) il collega cantante Bugo.