Morgan contro Jessica Mazzoli: “Non avrò un euro dai miei concerti”

Morgan si è scagliato via social contro la sua ex, Jessica Mazzoli, che ha replicato con un messaggio al vetriolo.

Morgan si è scagliato contro la sua ex compagna, Jessica Mazzoli, madre della sua secondogenita Lara.

Morgan contro Jessica Mazzoli

La querelle tra Morgan e la sua ex compagna, Jessica Mazzoli, a quanto pare non è in procinto di placarsi: il celebre cantante si è scagliato via social contro la sua ex, la cui denuncia avrebbe fatto scattare il pignoramento dei suoi guadagni. “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate.

Tutto pignorato alla fonte, grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di Satana”, ha tuonato Morgan, che già in passato ha subito il pignoramento dei suoi beni e lo sfratto dal suo appartamento per via della denuncia dell’altra sua ex, Asia Argento, madre della sua primogenita Anna Lou.

La replica di Jessica Mazzoli a Morgan

Dopo che l’ex leader dei Bluvertigo ha scritto il suo post via social contro di lei, Jessica Mazzoli a sua volta ha replicato: “Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”.

Da tempo i due si scagliano frecciatine e recriminazioni attraverso i social, e più volte la Mazzoli ha accusato il cantante di non essersi mai assunto le sue responsabilità nei confronti della figlia Lara (che oggi vive insieme a lei in Sardegna). In passato Jessica Mazzoli ha anche accusato Morgan di aver rovinato la sua reputazione nel campo della musica e inoltre ha dichiarato che l’artista le avrebbe chiesto alcune foto intime tramite social (nonostante lei fosse già legata al suo nuovo compagno).

Morgan: i rapporti con le figlie

Morgan ha avuto tre figlie: Anna Lou, nata dal suo amore per l’attrice Asia Argento, la piccola Lara, nata dal suo amore per Jessica Mazzoli, e infine Maria Eco, nata dalla sua relazione con Alessandra Cataldo. Il cantante non si è lasciato pacificamente con le sue ex e più volte Asia Argento e Jessica Mazzoli si sono scagliate contro di lui tramite social. Morgan, dal canto suo, ha sempre replicato alle loro parole sostenendo le proprie ragioni.