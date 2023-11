Morgan è stato cacciato da X Factor 2023. Sky Italia e Fremantle Media non hanno intenzione di sopportare ancora i suoi comportamenti irrispettosi e fuori luogo. Come ha preso la notizia Marco Castoldi? Vediamo quali sono le sue prime parole.

Morgan: le prime parole dopo la cacciata da X Factor

Con queste parole, Sky Italia e Fremantle Media hanno motivato la cacciata di Morgan da X Factor: “A seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni“. Marco Castoldi, dopo la cacciata, ha rotto il silenzio. Poche parole, come sempre pungenti.

Morgan vittima dell’editto satellitare

Raggiunto da Fanpage.it, Morgan ha così commentato la sua cacciata da X Factor:

“Una volta c’era l’editto bulgaro: il mio è l’editto satellitare“.

Castoldi non ha aggiunto altro. Come al solito è pungente, ma sembra non essere mai pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Possibile che sia sempre colpa degli altri?

X Factor 2023: chi prenderà il posto di Morgan?

La parole di Morgan dopo la cacciata da X Factor richiamano l’editto bulgaro, quello di Silvio Berlusconi che nel 2002 fece fuori Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi dalla Rai. Stando a quanto sostiene Fanpage.it, Castoldi non verrà sostituito: la giuria sarà composta solo da Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Sarà uno di loro, probabilmente, ad occuparsi degli Astromare.