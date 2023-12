Morgan, il Natale insieme alle figlie: "Sono il papà più felice del mondo"

Attraverso i social Morgan si è mostrato insieme alle sue tre figlie e ha confessato di essere il papà più felice del mondo.

Morgan: la foto con le figlie

Per la prima volta Morgan è riuscito a trascorrere le feste in compagnia delle sue tre figlie, Anna Lou, Lara e Maria Eco (avute insieme alle sue ex, Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo). Sui social il cantante si è detto a dir poco entusiasta per questo momento trascorso insieme alle sue tre figlie e quindi ha scritto: “Sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme.”

In passato il cantante ha ammesso in più occasioni di non aver trascorso insieme alle figlie tutto il tempo che avrebbe voluto e a seguire ha anche precisato che i suoi continui alti e bassi con la sua ex non sarebbero stati utili per migliorare i suoi rapporti con loro. Nonostante questo oggi sembra che le tre abbiano un buon rapporto con il cantante e la stessa Anna Lou (l’unica figlia di Morgan diventata maggiorenne) ha detto: “Mi piacerebbe vederlo di più, averlo di più nella vita quotidiana. Non è stato tanto presente nella mia vita ma non voglio metterlo in cattiva luce, ognuno fa del suo meglio e io non provo rancore”.